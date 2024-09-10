Курск, 10 сентября, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Российские военные сбили управляемую авиационную бомбу Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщил 10 сентября временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.

MOD Russia/Global Look Press

«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!» — написал он.

Украинские формирования вторглись в Курскую область утром 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив киевским боевикам пройти вглубь территории РФ. По данным на 10 сентября потери украинской армии на курском направлении превысили 11,8 тыс. военных.

Командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов рассказал, что напавшие на Курскую область украинские боевики хотели захватить областной центр, а в составе ВСУ были выпущенные из тюрем заключенные и иностранные наёмники. По словам российских солдат, на передовой были и темнокожие наёмники, а пленный военнослужащий 95-й аэромобильной бригады ВСУ признался, что вместе с ними воюет много амнистированных зэков.

Аналитик Марк Епископос в материале для The American Conservative (ТАС) заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не может отдать приказ Вооружённым силам Украины отступить из Курской области, поскольку западные страны воспримут такой шаг как личный провал Зеленского.

Президент России Владимир Путин 2 сентября заявил, что украинские формирования провокацией в Курской области пытались остановить стремительное продвижение российских военных в Донбассе, однако реализовать задуманное киевский режим не сумел.