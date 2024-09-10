Москва, 10 сентября, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Динамо» продлил контракт с полузащитником Даниилом Фоминым до 2029 года, сообщается в Telegram-канале клуба.

Pavel Kashaev / Global Look Press

«Полузащитник бело-голубых и сборной России подписал новое соглашение до лета 2029 года», — говорится в сообщении.

Предыдущие соглашение с 27‑летним футболистом было рассчитано до 30 июня 2025 года.

Даниил Фомин перешёл в «Динамо» из «Уфы» в 2020 году, за столичный клуб он провёл 144 матча, забил 27 голов и сделал 20 результативных передач.

«Динамо» по итогам семи туров чемпионата России по футболу находится на шестом месте. У клуба 13 очков. Следующая игра у команды 8 сентября с нижегородским «Пари».

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября полузащитник Артур Гомес перешёл из бразильского клуба «Крузейро» в московский «Динамо».

9 сентября полузащитник сборной России по футболу Антон Миранчук подписал контракт со швейцарским клубом «Сьон».

14 июня российский вратарь Матвей Сафонов перешёл из футбольного клуба «Краснодар» в парижский «Пари Сен-Жермен».