Москва, 10 сентября, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назначил Олега Озерова новым послом России в Молдавии. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Colibri-art Олег Озеров

«Назначить Озерова Олега Борисовича Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Молдова», — говорится в документе.

Озеров в период с 2010 по 2017 год занимал должность Чрезвычайного и полномочного посла России в Саудовской Аравии. В мае 2020 года дипломат был назначен послом по особым поручениям, руководителем Секретариата экономического Форума «Россия — Африка».

До Озерова должность посла РФ в Молдавии занимал Олег Васнецов.

Как передавало ИА Регнум, 2 августа молдавский министр иностранных дел Михай Попшой заявил, что власти Молдавии в настоящее время не наблюдают предпосылок для улучшения отношений с Россией. По его словам, это якобы связано со специальной военной операцией (СВО), которую проводит РФ на Украине. Глава МИД отметил, что отношения Москвы и Кишинёва находятся на самом низком уровне с 1991 года.

24 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Кишинёв не демонстрирует встречную готовность к диалогу с Москвой. Она добавила, что вопрос улучшения отношений между РФ и Молдавией полностью зависит от молдавской стороны.