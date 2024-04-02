Молдавия не нашла предпосылок для улучшения отношений с Россией
МИД Молдавии заявил об отсутствии предпосылок для улучшения отношений с Россией
Молдавия, 2 апреля, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Власти Молдавии в настоящее время не наблюдают предпосылок для улучшения отношений с Россией, заявил 1 апреля в эфире общественного телеканала «Молдова-1» молдавский министр иностранных дел Михай Попшой.
По его словам, это якобы связано со специальной военной операцией (СВО), которую проводит РФ на Украине. Глава МИД отметил, что отношения Москвы и Кишинёва находятся на самом низком уровне с 1991 года.
Попшой считает, что до конца СВО предпосылки для улучшения отношений России и Молдавии не появятся. Министр также напомнил о словах молдавского президента Майи Санду, которая ранее назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности Кишинёва.
Он добавил, что парламент Молдавии продолжит денонсировать соглашения с Содружеством Независимых Государств (СНГ).
Как сообщало ИА Регнум, 19 марта молдавское министерство иностранных дел вызвало посла РФ в Кишинёве Олега Васнецова из-за проведения выборов президента России в Приднестровье. Кишинёв до этого разрешил открыть один избирательный участок для голосования, однако в ПМР открыли шесть.
Молдавия объявила персоной нон грата одного из сотрудников посольства РФ. Васнецов назвал такие действия Молдавии недружественным шагом и пообещал ответные действия.
24 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Кишинёв не демонстрирует встречную готовность к диалогу с Москвой. Она добавила, что вопрос улучшения отношений между РФ и Молдавией полностью зависит от молдавской стороны.
29 марта Россия в ответ на высылку своего дипломата из Кишинёва объявила персоной нон грата одного из сотрудников молдавского посольства. В МИД РФ также вызвали чрезвычайного и полномочного посла Молдавии в Москве Лилиана Дария.