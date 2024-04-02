Молдавия, 2 апреля, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Власти Молдавии в настоящее время не наблюдают предпосылок для улучшения отношений с Россией, заявил 1 апреля в эфире общественного телеканала «Молдова-1» молдавский министр иностранных дел Михай Попшой.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

По его словам, это якобы связано со специальной военной операцией (СВО), которую проводит РФ на Украине. Глава МИД отметил, что отношения Москвы и Кишинёва находятся на самом низком уровне с 1991 года.

Попшой считает, что до конца СВО предпосылки для улучшения отношений России и Молдавии не появятся. Министр также напомнил о словах молдавского президента Майи Санду, которая ранее назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности Кишинёва.

Он добавил, что парламент Молдавии продолжит денонсировать соглашения с Содружеством Независимых Государств (СНГ).

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта молдавское министерство иностранных дел вызвало посла РФ в Кишинёве Олега Васнецова из-за проведения выборов президента России в Приднестровье. Кишинёв до этого разрешил открыть один избирательный участок для голосования, однако в ПМР открыли шесть.

Молдавия объявила персоной нон грата одного из сотрудников посольства РФ. Васнецов назвал такие действия Молдавии недружественным шагом и пообещал ответные действия.

24 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Кишинёв не демонстрирует встречную готовность к диалогу с Москвой. Она добавила, что вопрос улучшения отношений между РФ и Молдавией полностью зависит от молдавской стороны.

29 марта Россия в ответ на высылку своего дипломата из Кишинёва объявила персоной нон грата одного из сотрудников молдавского посольства. В МИД РФ также вызвали чрезвычайного и полномочного посла Молдавии в Москве Лилиана Дария.