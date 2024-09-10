* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

ЛНР, 10 сентября, 2024, 10:14 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали гражданина Украины, подозреваемого в участии в националистической группировке «Айдар» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 10 сентября сообщили в УФСБ России по ЛНР.

Кадр из видео

По информации спецслужбы, задержанным является житель Новоайдарского района, в период с 2017 по 2018 год принимавший участие в боевых действиях в ЛНР и ДНР в составе украинской националистической группировки «Айдар».

«Следственным отделом УФСБ России по Луганской Народной Республике возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.4 УК России «Участие в террористическом сообществе"", — сказано в сообщении УФСБ.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее УФСБ по ЛНР доложила о задержании гражданина Украины, который был участником украинских националистических формирований. По данным ФСБ, житель Станично-Луганского района, являясь приверженцем идеологии неонацизма, с 2018 по 2019 год принимал участие в боевых действиях против Луганской и Донецкой Народных Республик в составе украинских вооружённых формирований ультраправого толка.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК России («Участие в террористическом сообществе»).