Луганск, 9 сентября, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Луганской Народной Республике (ЛНР) пресекли противоправную деятельность гражданина Украины, который был участником украинских националистических формирований, сообщили 9 сентября в пресс-службе ведомства.

Андрей Стенин

Отмечается, что житель Станично-Луганского района, являясь приверженцем идеологии неонацизма, с 2018 по 2019 год принимал участие в боевых действиях против Луганской и Донецкой Народных Республик в составе украинских вооружённых формирований ультраправого толка.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК России («Участие в террористическом сообществе»).

Как передавало ИА Регнум, в Крыму задержали 23-летнего жителя Керчи, снабжавшего украинские спецслужбы данными о расположении российских систем ПВО. ФСБ 2 сентября сообщила, что у него нашли при обыске средства связи с перепиской с украинским куратором. На допросе задержанный рассказал, что сам выступил инициатором связи с украинскими спецслужбами. Против крымчанина возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена в форме шпионажа»).

26 августа сотрудники ФСБ задержали жителя Омска по подозрению в передаче данных спецслужбам Украины. По информации ведомства, задержанный занимался сбором и передачей спецслужбам Украины информации, а также фото− и видеоматериалов о деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области.