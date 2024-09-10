Домодедово, Московская область, 10 сентября, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Осколки украинского беспилотника, который был сбит ночью 10 сентября в небе над Домодедово Московской области, упали на Каширское шоссе. Движение в сторону Москвы перекрыто. Об этом сообщила глава округа Евгения Хрусталёва.

Василий Иванов ИА REGNUM Движение перекрыто

Хрусталёва пояснила, что обломки упали недалеко от магазина «Перекресток».

«Пострадавших нет. Движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы временно перекрыто», — написала глава в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили над Домодедово вражеский БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве из-за временных ограничений на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский было задержано 74 рейса. Временные ограничения использования воздушного пространства вводились в ночь на 1 сентября и утром.

Над Брянской областью за несколько часов ночью 10 сентября силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 59 беспилотников самолётного типа ВСУ.

В ночь на 10 сентября в городском округе Люберцы средствами ПВО была отбита атака беспилотника, который двигался в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.