Движение по Каширскому шоссе в Москву перекрыто из-за обломков беспилотника
Домодедово, Московская область, 10 сентября, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Осколки украинского беспилотника, который был сбит ночью 10 сентября в небе над Домодедово Московской области, упали на Каширское шоссе. Движение в сторону Москвы перекрыто. Об этом сообщила глава округа Евгения Хрусталёва.
Хрусталёва пояснила, что обломки упали недалеко от магазина «Перекресток».
«Пострадавших нет. Движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы временно перекрыто», — написала глава в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили над Домодедово вражеский БПЛА.
Как сообщало ИА Регнум, в Москве из-за временных ограничений на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский было задержано 74 рейса. Временные ограничения использования воздушного пространства вводились в ночь на 1 сентября и утром.
Над Брянской областью за несколько часов ночью 10 сентября силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 59 беспилотников самолётного типа ВСУ.
В ночь на 10 сентября в городском округе Люберцы средствами ПВО была отбита атака беспилотника, который двигался в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.