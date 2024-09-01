Москва, 1 сентября, 2024, 16:08 — ИА Регнум. В Москве из-за временных ограничений на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский было задержано 74 рейса. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко.

Edgar Breshchanov/Global Look Press

Он пояснил, что ночью и утром 1 сентября вводились временные ограничения использования воздушного пространства. В связи с этим на запасные аэродромы ушли 43 воздушных судна, которые следовали во Внуково, Домодедово и Жуковский. Экипажи, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность полётов.

Как сообщало ИА Регнум, все аэропорты Москвы после временных ограничений работают в штатном режиме.

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что в районе Московского НПЗ силы ПВО сбили один из украинских беспилотников, атаковавших столичный регион. Украинские БПЛА также нейтрализованы в районах Подольска, Ступино, Одинцово, а также в Видном и Раменках.

По информации Минобороны России, за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 158 украинских беспилотников самолётного типа, пытавшихся атаковать объекты на территории 15 регионов. Самой массированной атаке подверглась Курская область, над которой перехватили 46 БПЛА.