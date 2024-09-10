Раменское, Московская область, 10 сентября, 2024, 06:20 — ИА Регнум. Врио главы Раменского городского округа Эдуард Малышев подтвердил информацию о массированной атаке ВСУ ночью 10 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Он отметил, что пострадали два многоквартирных дома: по адресу Спортивный проезд, 6 и на улице Высоковольтной, 22.

«На месте работают пожарные и правоохранительные органы. Организован штаб. Ситуация находится под контролем», — написал Малышев в Telegram-канале.

Пункты временного пребывания для эвакуированных развернуты в ДК им. Воровского и в школе на ул. Высоковольтной, добавил врио главы округа.

Как сообщало ИА Регнум, в ночной атаке киевского режима в Раменском 10 сентября пострадали многоквартирные дома. Пока известно об одном погибшем — ребёнке девяти лет.

Всего минувшей ночью силы ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Экстренные службы также работают в Троицком административном округе, где осколки беспилотника упали на территорию частного дома.

Авиарейсы во Внуково, Шереметьево и Домодедово задержали после атаки беспилотников в Московской области.