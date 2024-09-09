Курск, 9 сентября, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны в ночь на 9 сентября уничтожили в небе над двумя регионами Российской Федерации два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Российские силы ПВО

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО уничтожены две воздушные цели в небе над Белгородской и Курской областями.

Как передавало ИА Регнум, 8 сентября Минобороны сообщало об уничтожении ещё двух дронов над территориями Белгородской и Курской областей. Вражеские беспилотники сбили около 09:30 по местному времени (совпадает с мск). В ночь на воскресенье российские военные сбили три БПЛА украинских войск при попытке киевского режима атаковать объекты на территории РФ.