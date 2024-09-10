Раменское, Московская область, 10 сентября, 2024, 05:53 — ИА Регнум. В ночной атаке киевского режима в Раменском 10 сентября пострадали многоквартирные дома. Пока известно об одном погибшем — ребёнке девяти лет. Подробности сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Атака БПЛА на Москву

По информации Воробьёва, в домах на Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12 этажей. Все экстренные службы оперативно прибыли на место, организован штаб. Пожарные тушат огонь.

«К сожалению, погиб 9-летний ребёнок», — написал губернатор.

Ещё один украинский беспилотник попал в дом по Высоковольтной улице — повреждена квартира на 9-м этаже, есть один пострадавший.

По словам Воробьёва, жителей домов размещают в пунктах временного пребывания в ДК им. Воровского и в школе на ул. Высоковольтной.

Всего этой ночью силы ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Как передавало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при отражении атаки ВСУ в городе Раменское ночью 10 сентября случился пожар на уровне 11-12 этажей в жилом доме. Также устраняются последствия падения осколков от сбитого вражеского дрона в районе аэропорта Жуковский.

Экстренные службы также работают в Троицком административном округе, где осколки беспилотника упали на территорию частного дома.