Москва, 9 сентября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Украинские войска за минувшие сутки потеряли в Курской области до 240 бойцов и два танка. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 9 сентября на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

Подразделения российской группировки войск «Север», отметил он, отразили три атаки противника в направлении населённых пунктов Михайловка, Черкасская Конопелька и 10-й Октябрь, а также сорвали попытки атак в направлении Малой Локни, Коренево, Кремяного и Мартыновки. В результате ВСУ потеряли до 25 бойцов, три бронемашины и два автомобиля.

Скопления живой силы и техники ВСУ поражены у населённых пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Гуево, Казачья Локня, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Свердликово и Снагость.

Российская авиация нанесла удары по резервам живой силы и техники ВСУ в 13 населённых пунктах Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили до 240 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка, 11 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, станция РЭБ и десять автомобилей», — сказал Конашенков.

С начала вторжения в Курскую область потери ВСУ превысили 11,4 тыс. бойцов. В числе уничтоженной техники 89 танков, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортёра, 635 боевых бронированных машины, 371 автомобиль, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, за предыдущие сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 510 бойцов и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка, БМП и 15 бронемашин.