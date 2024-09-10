Вашингтон, 10 сентября, 2024, 04:02 — ИА Регнум. В Палате представителей США 9 сентября одобрили законопроект о введении санкции в отношении лиц и компаний, причастных к строительству Крымского моста или альтернативному подземную тоннелю-дублеру, соединяющему полуостров с материковой частью России.

Most.life Крымский мост

Инициатива исходила от конгрессмена Грегори Миксома (демократ, от штата Нью-Йорк).

«Палата представителей по итогам голосования одобрила законопроект H. R.7701», — указала пресс-служба нижней палаты законодательного органа в соцсети X.

Согласно документу, предлагается введение санкций против «иностранных граждан, которые умышленно участвовали в строительстве, обслуживании или ремонте туннеля или моста, связывающего материковую часть России с Крымским полуостровом».

В дальнейшем документ поступит на рассмотрение Сената Конгресса США.

Как передавало ИА Регнум, в середине марта 2023 года издание Stern написало о том, что немецкую компанию оштрафовали на 1,3 млн евро за продажу продукции в Россию в нарушение антироссийских санкций. В материалах суда сказано, что организация поставила в РФ гидравлический молот, который использовался для строительства Крымского моста.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился с опубликованным в соцсети Х мнением бизнесмена Дэвида Сакса, что все предпринятые Соединёнными Штатами меры против России только укрепили её.