Вашингтон, 11 марта, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился с опубликованным в соцсети Х мнением бизнесмена Дэвида Сакса, что все предпринятые Соединёнными Штатами меры против России только укрепили её.

Zuma/ТАСС Илон Маск

В посте Сакса говорится, что всё обещанное президентом США Джозефом Байденом в адрес РФ не сбылось. Среди прочего он обещал ослабить РФ, однако армия страны стала только сильнее, больше, чем раньше, имеет передовое и испытанное на поле боя оружие, опережающее западное, уточнил бизнесмен. При этом он подчеркнул, что именно у США истощены запасы вооружений. Также лидер Штатов грозил уничтожить российскую экономику санкциями, но она не только выстояла, но и показала значительный рост, написал он. В итоге автор поста заключил, что Вашингтон привел Украину у краху.

«К сожалению, это правда», — написал Илон Маск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Маск выразил солидарность с мнением основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса о том, что Донбасс и Крым должны остаться российскими. Принс призвал к прекращению конфликта на Украине. Он отметил, что США не пойдут на применение против РФ оружия массового поражения, поэтому конфликт нужно заморозить на линии соприкосновения.

«К сожалению, это правда», — написал предприниматель, комментируя утверждение Принса о том, что «западная оборонная база смешна», а на конвенциональную войну с «русским медведем» никто не решится.

В феврале Илон Маск заявил, что позиции Киева слабеют с каждым днём, а мирное соглашение с РФ стоило заключить ещё год назад. После освобождения Авдеевки российскими войсками американский предприниматель отметил, что Россия и дальше будет получать преимущество в конфликте.