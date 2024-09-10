Вашингтон, 10 сентября, 2024, 03:12 — ИА Регнум. В США считают, что удержание Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике имеет стратегическое значение для украинских войск. Об этом 9 сентября заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

ИА REGNUM Пентагон

«Конкретно этот город находится на стратегическом пересечении дорог, особенно это касается линий коммуникации. Поэтому, разумеется, Украине важно удерживать его», — сказал на брифинге официальный представитель минобороны США.

По словам Райдера, в настоящее время ВСУ пытаются удержать Красноармейск от предстоящего освобождения российскими войсками.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ, дислоцированные в районе Красноармейска, несут большие потери на фоне стремительного продвижения армии РФ, признали 8 сентября в британском издании The Economist. Отмечалось, что за последние два месяца наступление российских войск развивалось угрожающими темпами, а после вторжения ВСУ в Курскую область, планировавшегося киевским режимом с целью отвлечь внимание ВС РФ от красноармейского направления, только ускорилось.

Украинские войска остро нуждаются в подкреплениях в районе Красноармейска, проинформировал также телеканал CNN. По информации источника, многие мобилизованные покидают позиции на фоне ударов российской артиллерии, миномётов и беспилотников.