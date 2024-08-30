Скадовск, Херсонская область, 30 августа, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Подразделения ВС РФ в Херсонской области получили дроны «Сибирь» новой модели, способные нести две мины калибра 82 мм, и уже начали их испытание и применение, сообщил 30 августа оператор беспилотников с позывным Тенор.

МО РФ

В беседе с ТАСС он рассказал, что военные находятся на связи с разработчиками, и те учитывают их пожелания. Боевые действия за время проведения спецоперации перешли в новые рамки, отметил собеседник агентства.

Новый дрон был разработан отечественными специалистами. Дальность его полёта составляет до 10 км, а с помощью камеры беспилотника можно наблюдать за действиями противника на расстоянии до 30 км.

«Пробуем, используем, он у нас появился совсем недавно, но мы начинаем его использовать против врага. Был уничтожен (с помощью нового дрона. — Прим. ред.) склад с боеприпасами на правом берегу (реки Днепр. — Прим. ред.)», — рассказал собеседник журналистов.

Как ранее сообщил ИА Регнум осведомлённый источник, в зоне специальной военной операции российские военные успешно тестируют новую разработку — наземный беспилотник «Каракатица», предназначенный для установки дымовой завесы. В основе дрона — платформа, которая ранее использовалась для доставки боеприпасов на передовую, для доставки к вражеским укреплениям взрывчатки, а также для эвакуации раненых.

В России необходимо нарастить выпуск беспилотных летательных аппаратов более чем в пять раз, заявил ранее в августе премьер-министр Михаил Мишустин. Стране важно продолжить активное создание собственной технологической и производственной базы, подчеркнул он.

18 июня президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ успешно применяют беспилотную авиацию в зоне проведения спецоперации. Глава государства сообщил, что РФ будет создавать новые центры по развитию спутниковой группировки и беспилотной авиации, в том числе на Дальнем Востоке.