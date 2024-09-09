Киев, 10 сентября, 2024, 00:10 — ИА Регнум. Киевский режим обратился к странам-партнёрам с просьбой задержать и выдать депутата Верховной рады Артёма Дмитрука, который выступал в защиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом политик написал в Telegram-канале, прикрепив к своему посту заявление офиса генерального прокурора о том, что депутат подозревается в нападениях на военного и правоохранителя.

ИА Регнум Артем Дмитрук

Просьба о задержании и аресте Дмитрука была направлена генеральному секретариату Интерпола. Печерский районный суд Киева избрал депутату меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего была инициирована процедура его розыска, в том числе международного.

25 августа украинская прокуратура заочно предъявила Артёму Дмитруку обвинения в нападении на сотрудника правоохранительных органов и военного, после чего появилась информация, что парламентарий покинул страну, причем сделал это нелегально.

По информации СМИ Украины, Дмитрук покинул страну через Молдавию и может находиться в Лондоне.

Политик назвал все обвинения сфабрикованными и настаивает, что подвергается преследованиям за то, что выступает в защиту УПЦ.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа Артём Дмитрук заявил, что в ближайшее время готовится его задержание. Он добавил, что пограничники получили указание задержать его при попытке пересечь границу. Также он рассказал, что в ближайшее время будут проводиться обыски по местам его жительства в Киеве и Одессе. По его словам, все эти действия происходят по указанию главы киевского режима Владимира Зеленского.

Дмитрук известен тем, что освещал гонения киевского режима в адрес канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

20 августа Дмитрук заявил, что организованные преступные группы готовят покушение на него и членов его семьи. Он уточнил, что каждый день получает сообщения с угрозами убийства. Он считает, что это связано с его государственной деятельностью и политической позицией.

В октябре 2023 года в Верховной раде произошла стычка между Дмитруком и депутатом от партии «За будущее» Игорем Гузем. Это случилось после голосования по законопроекту о запрете УПЦ на Украине. За несколько месяцев до этого Дмитрук призывал членов Рады не одобрять этот законопроект. Закон о запрете УПЦ Зеленский подписал 24 августа 2024 года.