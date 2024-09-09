Москва, 9 сентября, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Выброс плазмы на Солнце 7 сентября привёл к образованию облака, которое достигнет Земли ориентировочно вечером 10 сентября. Об этом предупредил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) доктор физико-математических наук Сергей Богачёв.

NASA

«По моделям получается, что край облака Землю заденет. Возможен благоприятный вариант, что облако свернёт в сторону, вообще Землю не зацепит. Есть варианты, что оно, наоборот, сместится к Земле, и удары будут сильнее. Но вот в целом есть большая вероятность, что всё-таки какой-то удар по Земле будет. Оно сейчас ещё в полёте… Но, опять же, поскольку события вечерние, можно добавить, что мы, кроме бури, выдаём прогноз на полярное сияние, поскольку связанные явления», — сказал он в беседе с RT, подчеркнув вероятность разных видов сценариев.

По наблюдениям учёных, сформированное облако с размерами около 30 млн км движется со скоростью около 800 км/с. Продолжительность магнитной бури может составить около суток.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 сентября жители Москвы и Московской области смогут увидеть полярное сияние, которое будет вызвано магнитной бурей. В связи с высокой солнечной активностью во второй половине сентября на Земле ожидается больше магнитных бурь — до двух в неделю, поскольку активность на Солнце вновь придёт на высокий уровень, отмечал Сергей Богачёв.

На Земле 12 августа началась мощная магнитная буря. Степень возмущённости магнитного поля Земли составила G3, достигнув отметки «сильная» по шкале мониторинга из пяти показателей.