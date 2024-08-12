Эксперты сообщили, что на Земле началась мощная магнитная буря
Эксперты ФГБУ ИПГ сообщили, что на Земле началась мощная магнитная буря
Москва, 12 августа, 2024, 19:34 — ИА Регнум. На Земле началась мощная магнитная буря, грозящая перебоями в энергетических и спутниковых системах, сообщили 12 августа специалисты Института прикладной геофизики (ФГБУ ИПГ).
Степень возмущённости магнитного поля Земли составила G3, достигнув отметки «сильная» по шкале мониторинга из пяти показателей.
Есть вероятность возникновения проблем в энергосистемах, в том числе ложных тревог в предохранительных системах, также возможны перебои в низкочастотной и спутниковой радионавигации и нарушения в высокочастотной радиосвязи, передаёт «Лента.Ru».
Как сообщало ИА Регнум, 16 июня пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН проинформировала об образовании на Солнце суперпятна. Учёные предупредили, что оно может привести к сильным магнитным бурям на Земле.
В ночь на 8 июля учёные зарегистрировали пять сильных вспышек на Солнце. Так, одна из них (вспышка M1.5) произошла в 00:59 мск и длилась 10 минут. В 02:23 мск произошла вспышка M1.0 продолжительностью 18 минут. В южной полусфере на восточном лимбе учёные также зарегистрировали вспышки M2.5, M1.1 и M1.3.
На Солнце произошли две мощные вспышки самого высокого класса, которым предшествовала серия средних взрывов, сообщила Лаборатория солнечной астрономии 6 августа. Оба взрыва зафиксировали на краю солнечного диска. Солнце, судя по всему, выходит на непрерывный режим активности, отметили эксперты.