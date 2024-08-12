Москва, 12 августа, 2024, 19:34 — ИА Регнум. На Земле началась мощная магнитная буря, грозящая перебоями в энергетических и спутниковых системах, сообщили 12 августа специалисты Института прикладной геофизики (ФГБУ ИПГ).

Cira/Global Look Press

Степень возмущённости магнитного поля Земли составила G3, достигнув отметки «сильная» по шкале мониторинга из пяти показателей.

Есть вероятность возникновения проблем в энергосистемах, в том числе ложных тревог в предохранительных системах, также возможны перебои в низкочастотной и спутниковой радионавигации и нарушения в высокочастотной радиосвязи, передаёт «Лента.Ru».

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН проинформировала об образовании на Солнце суперпятна. Учёные предупредили, что оно может привести к сильным магнитным бурям на Земле.

В ночь на 8 июля учёные зарегистрировали пять сильных вспышек на Солнце. Так, одна из них (вспышка M1.5) произошла в 00:59 мск и длилась 10 минут. В 02:23 мск произошла вспышка M1.0 продолжительностью 18 минут. В южной полусфере на восточном лимбе учёные также зарегистрировали вспышки M2.5, M1.1 и M1.3.

На Солнце произошли две мощные вспышки самого высокого класса, которым предшествовала серия средних взрывов, сообщила Лаборатория солнечной астрономии 6 августа. Оба взрыва зафиксировали на краю солнечного диска. Солнце, судя по всему, выходит на непрерывный режим активности, отметили эксперты.