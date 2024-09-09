Москва, 9 сентября, 2024, 18:17 — ИА Регнум. В ночь на среду, 11 сентября, жители Москвы и Московской области смогут увидеть полярное сияние, которое будет вызвано магнитной бурей. Об этом сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН) и доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

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«Так как магнитная буря ожидается ближе к завтрашнему вечеру, то есть хорошая вероятность в столичном регионе наблюдать полярное сияние», — передаёт его слова агентство городских новостей «Москва».

По его словам, в связи с высокой солнечной активностью во второй половине сентября на Земле ожидается больше магнитных бурь — до двух в неделю, поскольку активность на Солнце вновь придёт на высокий уровень.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля 2023 года жители ряда районов Подмосковья смогли увидеть полярное сияние. Его также видели в Костромской, Ярославской, Вологодской, Псковской, Калининградской и ряде других областей России. Синоптики в комментариях для СМИ пояснили, что появление северного сияния в регионе было вызвано мощной магнитной бурей, которая стала самой сильной как минимум за последние пять лет.