Минск, 9 сентября, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о запрете службы в МВД лицам с двойным гражданством, сообщает пресс-служба главы республики.

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Соответствующий документ был принят в рамках изменений порядка службы в органах внутренних дел. Помимо запрета службы лиц с двойным гражданством, указ предусматривает увеличение льгот для сотрудников МВД.

«Изменения направлены на повышение эффективности кадрового обеспечения органов внутренних дел, совершенствование правовой и социальной защиты сотрудников», — уточнили в пресс-службе президента.

Кроме того, увеличен предельный возраст приёма на службу в ведомство с 25 до 28 лет. Также предусмотрено обеспечение бесплатным питанием сотрудников МВД в случае привлечения их к охране общественного порядка при переводе на усиленный вариант службы.

Ранее Александр Лукашенко уточнил порядок перевода государственных органов с мирного на военное время. Данный документ также совершенствует обеспечение эффективного взаимодействия при возникновении возможных угроз национальной безопасности среди госорганов и других организаций.

Система обеспечения безопасности государства в Белоруссии сегодня является достаточной, заявил Лукашенко. По его словам, мир «дорого стоит, за него надо платить», однако Белоруссия и её народ никогда прежде не были защищены так надёжно, как сейчас.

Летом 2023 года Россия разместила тактическое ядерное оружие на белорусской территории. Лукашенко выразил уверенность, что его не придётся применять, и отметил, что теперь на республику никто не посмеет напасть.