Минск, 19 января, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Система обеспечения безопасности государства в Белоруссии сегодня является достаточной, заявил 19 января президент республики Александр Лукашенко во время общения с работниками автопредприятия «Белджи».

STRINGER/ЕРА/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

По его словам, мир «дорого стоит, за него надо платить», однако Белоруссия и её народ «не были так защищены, как сейчас».

«Система выстроена, есть вооружённые силы, мобилизационный резерв, территориальная оборона, народное ополчение. Всё выстроено. На данном этапе всего достаточно», — цитирует его агентство БелТА.

Как передавало ИА Регнум, летом 2023 года Россия разместила тактическое ядерное оружие на белорусской территории. Президент страны Александр Лукашенко выразил уверенность, что его не придётся применять, и отметил, что теперь на республику никто не посмеет напасть.

18 октября 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военных ведомств двух стран в Москве заявил, что Россия и Белоруссия наладили сотрудничество в военно-технической сфере и совместную работу оборонно-промышленных комплексов.

У России и Белоруссии в ближайшее время спокойной жизни не будет, на Западе хотят разорвать единство Москвы и Минска, заявлял в октябре 2023 года Лукашенко. По его мнению, об этом думают все на Западе, даже те страны, которым, «казалось бы, до фонаря то, что здесь происходит».