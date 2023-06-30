Минск, 30 июня, 2023, 23:07 — ИА Регнум. Белорусский президент Александр Лукашенко выразил уверенность, что размещаемое на территории Белоруссии ядерное оружие не придется применять, однако его наличие в республике необходимо, сообщает агентство Белта.

President.gov.by Александр Лукашенко

По словам главы государства, размещение ядерного оружия должно предотвратить нападение на страну.

«И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага», — сказал он.

Лукашенко отметил, что идея разместить это оружие была его «жесточайшей инициативой». Он также напомнил, что оппозиция выступила против этого шага.

Президент считает, что такая реакция белорусской оппозиции говорит о правильном выборе властей республики. Глава государства привел в пример споры о целесообразности строительства Белорусской атомной электростанции.

Лукашенко подчеркнул, что представители оппозиции ранее обещали остановить возведение объекта и делали это по указанию властей Польши и Литвы, которые видели в лице Белоруссии конкурента. Он добавил, что спустя время эти страны также заговорили о создании своих АЭС.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились о размещении Россией тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. При этом российский лидер уточнил, что речь идет не о передаче, а именно о размещении.

13 июня Лукашенко рассказал, что Белоруссия получит это оружие в течение ближайшего времени. 27 июня он заявил, что белорусское министерство обороны и Комитет госбезопасности республики определят алгоритм применения ядерного оружия.

30 июня польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил о планах Польши принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия. Он отметил, что Варшава идёт на такой шаг на фоне размещения ядерного оружия в Белоруссии.