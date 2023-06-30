Лукашенко рассказал о размещаемом в Белоруссии ядерном оружии
Лукашенко: размещаемое в Белоруссии ядерное оружие не придется применять, но его наличие необходимо
Минск, 30 июня, 2023, 23:07 — ИА Регнум. Белорусский президент Александр Лукашенко выразил уверенность, что размещаемое на территории Белоруссии ядерное оружие не придется применять, однако его наличие в республике необходимо, сообщает агентство Белта.
По словам главы государства, размещение ядерного оружия должно предотвратить нападение на страну.
«И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага», — сказал он.
Лукашенко отметил, что идея разместить это оружие была его «жесточайшей инициативой». Он также напомнил, что оппозиция выступила против этого шага.
Президент считает, что такая реакция белорусской оппозиции говорит о правильном выборе властей республики. Глава государства привел в пример споры о целесообразности строительства Белорусской атомной электростанции.
Лукашенко подчеркнул, что представители оппозиции ранее обещали остановить возведение объекта и делали это по указанию властей Польши и Литвы, которые видели в лице Белоруссии конкурента. Он добавил, что спустя время эти страны также заговорили о создании своих АЭС.
Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились о размещении Россией тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. При этом российский лидер уточнил, что речь идет не о передаче, а именно о размещении.
13 июня Лукашенко рассказал, что Белоруссия получит это оружие в течение ближайшего времени. 27 июня он заявил, что белорусское министерство обороны и Комитет госбезопасности республики определят алгоритм применения ядерного оружия.
30 июня польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил о планах Польши принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия. Он отметил, что Варшава идёт на такой шаг на фоне размещения ядерного оружия в Белоруссии.