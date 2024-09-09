Москва, 9 сентября, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в отношении двух бойцов ВСУ, подозреваемых в совершении преступлений на территории Курской области. Об этом сообщает 9 сентября пресс-служба СК России.

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Подозреваемые — бойцы 61-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины 36-летний Виталий Панченко и 30-летний Иван Дмитраков. Они участвовали во вторжении украинских сил в Курскую область 7 августа и были взяты в плен.

Украинским бойцам инкриминируют покушение на убийство, совершение теракта, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и другие преступления. Панченко также подозревают в похищении человека и мародёрстве, отметили в ведомстве.

По данным следствия, Панченко и Дмитраков, незаконно находясь на территории России, неоднократно открывали огонь на поражение и по российским военнослужащим, и по мирным жителям.

Кроме того, Панченко и другие бойцы ВСУ насильно посадили трёх российских граждан в грузовик и вывезли на украинскую территорию. Панченко участвовал в разграблении продуктового магазина в Судже.

Российские военные, взяв Панченко и Дмитракова в плен, передали их следственным органам.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения ВСУ вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Президент Владимир Путин заявил, что вторжение под Курск — масштабная провокация киевского режима. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.

По данным Минобороны РФ на 9 сентября, ВСУ потеряли более 11,4 тыс. бойцов и 89 танков с начала боевых действий в Курской области.