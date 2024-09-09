Москва, 9 сентября, 2024, 16:04 — ИА Регнум. На международных автомобильных пунктах пропусках (МАПП) между Россией и Китаем возникли серьёзные пробки, автовозы и фуры ожидают оформления с китайской стороны более семи дней, пишут «Известия» со ссылкой на логистические компании.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Представитель одной из транспортных компаний рассказал, что временное ожидание на границе в среднем составляет пять-семь суток, хотя на выполнение данной процедуры в штатном режиме уходит от 12 до 24 часов.

Сообщается, что самая большая нагрузка зафиксирована на крупнейших пунктах пропуска — Забайкальск и Благовещенск—Хэйхэ. Причиной тому стало стремление импортёров РФ ввезти максимальное количество автомобилей в сжатый срок, поскольку с 1 октября 2024 года увеличится утилизационный сбор. Из-за новых платежей вырастут цены на иномарки.

«За месяц средний срок ожидания в электронной очереди на МАПП «Забайкальск» увеличился в два раза — до 11 дней», — добавил президент Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов Вадим Филатов.

Как передавало ИА Регнум, российские власти планируют установить «пошаговую» ежегодную индексацию утилизационного сбора на автомобили, автобусы и некоторые категории спецтехники до 2030 года.

Ранее утильсбор на автомобили в России был увеличен с 1 августа 2023 года. В Минпромторге сообщали, что в среднем ставка утилизационного сбора вырастет в 1,7–3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5–3,4 раза — на лёгкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза — на грузовые автомобили.

Также концу 2024 года в России могут ввести утилизационный сбор для импортной электроники, в частности для планшетов, смартфонов и видеокамер. Инициативу поддержало Министерство промышленности и торговли РФ.