Москва, 21 ноября, 2023, 17:42 — ИА Регнум. К концу 2024 года в России могут ввести утилизационный сбор для импортной электроники, в частности для планшетов, смартфонов и видеокамер, заявили на круглом столе комитета Совета Федерации по экономической политике. Инициативу поддержали в Министерстве промышленности и торговли, сообщает 21 ноября «Парламентская газета».

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Инициативу разработали участники рынка. Представители отраслевых объединений в ходе круглого стола отметили, что утильсбор должен работать по той же системе, что в отношении автомобилей. Новый механизм позволит бюджету получить дополнительные средства и упростит работу отечественным участникам рынка, заявили авторы.

«Внедрять утильсбор предлагаем по следующей схеме: первый год — только для импортного оборудования, второй год — для импортного и отечественного. Но для отечественного существенно ниже импортных аналогов», — отметил глава консорциума «Профессиональные системы видеомониторинга и радиосвязи» Дмитрий Климов.

Как сообщало ИА Регнум ранее, утильсбор на автомобили в России был увеличен с 1 августа. В Минпромторге сообщали, что в среднем ставка утилизационного сбора вырастет в 1,7–3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5–3,4 раза на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза — на грузовые автомобили.

Запланированная индексация не затронет интересы большинства жителей России, поскольку не распространяется на ввоз автомобилей с объёмом двигателя до трех литров для личного пользования физическими лицами, отметила в беседе с ИА Регнум Ольга Лебединская, доцент кафедры статистки РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Индексация утилизационного сбора на новые импортные легковые автомобили, грузовики и автобусы повысит экономическую самостоятельность России, отмечал в свою очередь в беседе с ИА Регнум первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев (КПРФ).