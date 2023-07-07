Москва, 7 июля, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Утилизационный сбор на легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы будет проиндексирован в России с 1 августа. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном 7 июля на портале правовой информации.

Речь идёт об утилизационном сборе на ввоз юридическими лицами импортных автомобилей — новых и с пробегом. Индексация не затронет физических лиц, которые ввозят автомобили с объёмом двигателя до 3 л для личного пользования, пояснили в пресс-службе Минпромторга.

«Для таких граждан продолжит действовать механизм уплаты утильсбора по льготному тарифу — 3,4 тыс. рублей за новые автомобили до 3-х лет и 5,2 тыс. рублей за автомобили старше 3-х лет», — говорится в сообщении.

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