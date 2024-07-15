Москва, 15 июля, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Российские власти планируют установить «пошаговую» ежегодную индексацию утилизационного сбора на автомобили, автобусы и некоторые категории спецтехники до 2030 года, пишет 15 июля газета «Известия».

Сергей Фадеичев/ТАСС

Согласно данным источников, знакомых с текстом постановления правительства, индексация коснётся автотехники, которая производится на территории России и Белоруссии. В частности, изменения планируется ввести для транспортных средств с электродвигателями, коэффициент для них увеличится с 1,63 до 58,62 к 2030 году. Для автомобилей с рабочим объёмом двигателя 1-2 тыс. куб. см — с 27, 81 до 58, 62; с объёмом 3–3,5 тыс. куб. см — с 89, 73 до 189,17. Для машин свыше 3,5 тыс. куб. см — с 114,26 до 240,89.

Замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов подчеркнул, что утилизационный сбор — это разовый платёж, и предлагаемая индексация не затрагивает те автомобили, которые уже находятся в эксплуатации в России. Он также отметил, что параметры сбора будут корректироваться в зависимости от того, налажено ли в РФ и союзных государствах производство определённого вида техники и позволяет ли это закрывать потребности внутреннего рынка.

Как передавало ИА Регнум, с 1 июля правительство России повысило утилизационный сбор на некоторые категории спецтехники. В перечень входят новые и поддержанные самосвалы, погрузчики, тяжеловесные бульдозеры.

Ранее утильсбор на автомобили в России был увеличен с 1 августа 2023 года. В Минпромторге сообщали, что в среднем ставка утилизационного сбора вырастет в 1,7–3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5–3,4 раза — на лёгкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза — на грузовые автомобили.

К концу 2024 года в России могут ввести утилизационный сбор для импортной электроники, в частности для планшетов, смартфонов и видеокамер. Инициативу поддержало Министерство промышленности и торговли.