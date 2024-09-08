Москва, 8 сентября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Украинские формирования за последние сутки потеряли в приграничье Курской области до 510 бойцов и 19 единиц военной техники. Об этом 8 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

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Уточняется, что группировки войск «Север» Вооружённых сил России при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили пять атак противника в направлении населённых пунктов Малая Локня, Черкасская Конопелька, Марьевка и Снагость.

«За сутки потери ВСУ составили до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты и 15 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, станция РЭБ и 13 автомобилей», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 сентября замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинские боевики нападением на курское приграничье пытались замедлить продвижение российских военных в зоне СВО, однако только его ускорили. Он добавил, что армия России остановила ВСУ в Курской области и нанесла им ощутимый урон.

Командир спецназа «Ахмат» также рассказал, что украинские формирования собирались к 3 сентября подойти к Курской АЭС и начать её обстреливать из артиллерии. Алаудинов подчеркнул, что ВСУ не смогли реализовать свои планы.