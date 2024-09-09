Москва, 9 сентября, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили четыре снаряда РСЗО HIMARS и 25 украинских беспилотников. Об этом 9 сентября на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов», — уточнил Конашенков.

Также в оборонном ведомстве добавили, что российские войска 9 сентября освободили населённый пункт Мемрик в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По информации Минобороны РФ, всего с начала проведения СВО уничтожены 642 самолёта, 283 вертолёта, 31 121 беспилотный летательный аппарат, 579 зенитных ракетных комплексов.

Также ВС России ликвидировали 17 961 танк и другие боевые бронированные машины, 1447 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14 295 орудий полевой артиллерии и миномётов, 25 795 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее ИА Регнум передавало, что в пригороде Николаева российские военные нанесли удар по группе иностранных инструкторов ВСУ и обучающимся десантникам, уничтожили одну РСЗО HIMARS.