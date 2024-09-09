Москва, 9 сентября, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) имеют в своём распоряжении до четырёх бригад, заявил 8 сентября замначальника главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Petrov Sergey/Global Look Press Апти Алаудинов

«У них остаётся энное количество ресурса. То есть мы этот ресурс фиксируем. Мы знаем, что у них ещё есть до четырёх бригад, и, как говорится, техники тоже для этих бригад», — цитирует его ТАСС.

Алаудинов добавил, что российские военные наблюдают за тем, где и как этот личный состав будет задействован.

Генерал-майор также не исключил, что уничтожение этого ресурса, а также занятие приемлемых для ВС РФ тактических позиций станет завершением специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября Алаудинов заявил, что нападение формирований ВСУ на Курскую область является решающим боем спецоперации, которая может закончиться уже до конца текущего года. Он уточнил, что российские военные понимают, что у украинских боевиков есть ещё резерв, с помощью которого они попытаются нанести ещё один удар, однако их линия фронта уже посыпалась.

8 сентября телеканал CNN сообщил, что украинская армия остро нуждается в новых силах в Донбассе, подкреплений катастрофически не хватает. ВСУ потеряли многие свои подразделения за два с половиной года спецоперации. В Донбассе украинская армия редко получает подкрепления, из-за чего многие военные истощены и деморализованы, сообщалось в статье.

Президент России Владимир Путин в преддверии визита в Монголию в начале сентября подчёркивал, что РФ продолжит выполнять задачи, поставленные в рамках специальной военной операции, для обеспечения безопасности страны. Глава государства отметил, что западные элиты продолжают оказывать киевскому режиму политическую, финансовую и военную поддержку.