Вашингтон, 9 сентября, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Результаты расследования крушения истребителя F-16 специальной комиссией министерства обороны Украины станут известны в ближайшее время. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Gianluca Vannicelli/Global Look Press

Во время интервью американскому телеканалу CNN он не смог напрямую ответить на вопрос, что именно стало причиной крушения истребителя. Главком заявил, что в настоящее время выяснением обстоятельств произошедшего занимается специальная комиссия минобороны Украины.

«Но перед этим я хочу сказать, что лётчик, который погиб, он сбил две ракеты и как раз атаковал, преследуя третью крылатую ракету, используя бортовое вооружение», — заявил он.

На вопрос, был ли истребитель сбит дружественным огнём, главком ответил, что не может комментировать то, «по чему ещё нет результата» расследования. По его словам, Киев не будет скрывать причины инцидента, как только они выяснятся.

28 августа СМИ сообщили о возможном уничтожении Вооружёнными силами России первого американского истребителя F-16 на Украине в ходе удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. По этим данным, истребители находились на аэродроме во время нанесения ударов. Затем они поднялись в воздух и вернулись через два-три часа. Один из F-16, по этим данным, мог быть уничтожен во время повторного удара по аэродрому.

Также 28 августа горсовет украинского Луцка сообщил, что на Украине погиб пилот Алексей Месь, один из первых прошедших обучение управлению истребителем F-16. Как указано в публикации, военный погиб во время выполнения боевого задания. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая проинформировала, что находящийся в распоряжении ВСУ истребитель F-16 сбили украинской ракетой Patriot.

29 августа генштаб ВСУ подтвердил потерю первого истребителя F-16.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки F-16 не станут для киевского режима «волшебной таблеткой», которая способна повлиять на ход боевых действий.