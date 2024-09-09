Киев, 9 сентября, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Российские войска освободили село Водяное в Донецкой Народной Республике (ДНР), утверждает украинский аналитический ресурс DeepState.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Согласно интерактивной карте портала, Водяное на данный момент находится под контролем российских военных.

Кроме того, по данным аналитического ресурса, фиксируется продвижение ВС России в направлении населённого пункта Гродовцы в ДНР.

На данный момент Минобороны России не сообщало об освобождении Водяного силами российских войск.

Как передавало ИА Регнум, 8 сентября Минобороны доложило об освобождении города Новогродовка. До этого группировка войск «Центр» 6 сентября освободила в ДНР село Журавка, находящееся в 15 км от Красноармейска. Днём ранее ВС РФ освободили село Заветное, расположенное в 25 км от города.

Генерал-лейтенант немецкой армии в отставке Роланд Катер 5 сентября заявил, что освобождение российскими войсками Красноармейска станет переломным моментом в ходе спецоперации на Украине. Он назвал город стратегически важным центром для обороны ВСУ, так как через него проходят железнодорожные линии и автомагистрали. Если украинские войска его потеряют, это полностью изменит обстановку на фронте, отметил генерал.