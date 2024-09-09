На Украине заявили о потере села Водяное в ДНР
DeepState: ВС России освободили село Водяное в ДНР
Киев, 9 сентября, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Российские войска освободили село Водяное в Донецкой Народной Республике (ДНР), утверждает украинский аналитический ресурс DeepState.
Согласно интерактивной карте портала, Водяное на данный момент находится под контролем российских военных.
Кроме того, по данным аналитического ресурса, фиксируется продвижение ВС России в направлении населённого пункта Гродовцы в ДНР.
На данный момент Минобороны России не сообщало об освобождении Водяного силами российских войск.
Как передавало ИА Регнум, 8 сентября Минобороны доложило об освобождении города Новогродовка. До этого группировка войск «Центр» 6 сентября освободила в ДНР село Журавка, находящееся в 15 км от Красноармейска. Днём ранее ВС РФ освободили село Заветное, расположенное в 25 км от города.
Генерал-лейтенант немецкой армии в отставке Роланд Катер 5 сентября заявил, что освобождение российскими войсками Красноармейска станет переломным моментом в ходе спецоперации на Украине. Он назвал город стратегически важным центром для обороны ВСУ, так как через него проходят железнодорожные линии и автомагистрали. Если украинские войска его потеряют, это полностью изменит обстановку на фронте, отметил генерал.