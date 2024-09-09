Томск, 9 сентября, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Советский суд Томска приговорил бывшего замгубернатора Томской области Юрия Гурдина к пяти годам колонии по делу о растрате более 79 млн рублей бюджетных средств. Об этом сообщила прокуратура региона.

Администрация Томской области

«Советский районный суд г. Томска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя губернатора Томской области. Он признан виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального управления Федеральной службы безопасности», — сказано в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, Гурдин разработал схему по растрате бюджетных средств, выделенных на разработку и обоснование концепции проекта «Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области».

Отмечается, что подсудимый действовал сообща с директором регионального фонда развития инвестиционной деятельности и проектного управления, который оплачивал коммерческой организации выполнение работ по завышенной стоимости. Всего в рамках созданной схемы фигурантам удалось растратить более 79 млн рублей, отметили в прокуратуре.

Более того, по данным ведомства, Гурдин при трудоустройстве предоставил два поддельных диплома о высшем образовании.

«С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей с лишением права в течение трёх лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением в них организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

За предоставление поддельных дипломов бывшего чиновника приговорили к 200 часам обязательных работ.

Вместе с этим суд взыскал с осуждённого в счёт возмещения ущерба 79 млн рублей в пользу областного бюджета.

Как передавало ИА Регнум, Гурдин был задержан в июле 2022 года. он занимал должность замглавы региона по инвестиционной политике и имущественным отношениям с 2012 года. В октябре был задержан бывший заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто по делу об организации и руководстве злоупотреблением должностными полномочиями.

8 июня Басманный суд Москвы арестовал замглавы Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о получении взятки в особо крупном размере. До этого сообщалось об уголовном деле в отношении Антона Вахрина, младшего брата тюменского замгубернатора. По версии следствия, он совершил умышленное убийство на собственной даче в посёлке Ветляны Добрянского района в 2017 году, выстрелив почти в упор из травматического пистолета в правый глаз своей подруге.