Москва, 8 июня, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал замглавы Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщила 8 июня пресс-служба суда в своём Telegram-канале.

Донат Сорокин/ТАСС Заместитель главы Тюменской области Вячеслав Вахрин

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя губернатора Тюменской области Вахрина Вячеслава Михайловича на срок 1 месяц 29 суток, до 06.08.2024 года», — сказано в сообщении.

Вахрин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Вячеслав Вахрин занимает пост замгубернатора Тюменской области с 2012 года. До этого он работал начальником государственной жилищной инспекции области. А с 2001 по 2006 был депутатом законодательного собрания Пермской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось о громком деле в отношении Антона Вахрина, младшего брата тюменского замгубернатора. Он совершил умышленное убийство на собственной даче в посёлке Ветляны Добрянского района в 2017 году, выстрелив практически в упор из травматического пистолета в правый глаз своей подруге. Чтобы скрыть следы убийства, он ножом отрезал жертве голову, а затем приказал работнику из Узбекистана закопать голову на пустыре.

Кроме того, до этого он отбывал четырёхлетнее наказание за разбой, кражу и угрозу убийством.