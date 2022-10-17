Томск, 17 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Томской области задержан бывший заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. Его подозревают в организации и руководстве злоупотреблением должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, в декабре 2019 года между региональным управлением территориального развития и ООО «СпецМонтажСтрой» был заключён договор на строительство Корниловской средней общеобразовательной школы. Сумма контракта составила более 325 млн рублей.

Затем управление заключило контракт с ООО «Строительная лаборатория» для контроля по объекту. В 2020 году сотрудники фирмы направили в адрес застройщика более двадцати предписаний об устранении нарушений. Однако подрядчик нарушения не устранил, в связи с чем здание школы оказалось опасным для нахождения в нём людей.

Зная об этом, замгубернатора указал начальнику госинспекции стройнадзора вернуть препятствующие оплате документы, а начальнику департамента строительства — подготовить соглашение о расторжении контракта со «Строительной лабораторией». Также он дал незаконное указание первому замглавы Томского района принять и оплатить работы подрядчика, в связи с чем району был нанесён ущерб в размере 14 млн рублей.

«Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в следственном управлении.

Добавим, что Евгений Паршуто занимал должность заместителя губернатор шесть лет — с 2016 по 2022 годы. В мае этого года он подал в отставку, через две недели после бывшего губернатора Сергея Жвачкина.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года был задержан ещё один бывший заместитель губернатор Юрий Гурдин. Ему предъявлено обвинение в крупной суммы бюджетных средства.