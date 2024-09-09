Москва, 9 сентября, 2024, 04:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после подведения итогов голосования проведёт встречу с избранными губернаторами регионов. Об этом 9 сентября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Ильин/РИА Новости

«Традиционно она проходит, будет и на этот раз», — указал он в беседе с «РИА Новости».

Дмитрий Песков добавил, что о дате проведения встречи президента России с главами регионов сообщат позднее.

По итогам обработки 100% протоколов свои посты сохранили Дмитрий Демешин в Хабаровском крае, Валерий Лимаренко в Сахалинской области, Александр Осипов в Забайкальском крае, Денис Паслер в Оренбургской области, Андрей Чибис в Мурманской области, Андрей Турчак в Республике Алтай.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что, согласно промежуточным итогам подсчёта голосов, в российских регионах, где проходили выборы губернаторов, лидируют все действующие губернаторы и все временно исполняющие обязанности глав регионов. Выборы губернаторов прошли в 21 субъекте Российской Федерации.