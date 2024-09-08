Санкт-Петербург, 9 сентября, 2024, 02:01 — ИА Регнум. Действующие губернаторы и временно исполняющие обязанности глав регионов лидируют во всех субъектах Российской Федерации, где прошли выборы в единый день голосования 8 сентября. Данные предварительные, подсчёт голосов продолжается.

Иван Шилов ИА REGNUIM Карта России

По итогам обработки более 98% протоколов в Сахалинской, Курганской, Оренбургской областях и Забайкальском крае лидируют действующие губернаторы Валерий Лимаренко, Вадим Шумков, Денис Паслер и Александр Осипов, в Кемеровской области и Хабаровском крае — врио глав регионов Илья Середюк и Дмитрий Демешин.

Также временно исполняющие обязанности губернатора одерживают победу в Курской, Тульской, Калининградской, Вологодской, Самарской областях и Республике Алтай, уточняет «Интерфакс».

В остальных регионах лидируют действующие губернаторы (выборы глав регионов прошли в 21 субъекте РФ).

Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, предварительную информацию об итогах выборов в ЕДГ и первые оценки прошедшей кампании озвучат в 12:00 мск.

Как передавало ИА Регнум, в 49 субъектах Российской Федерации, где выборы проходили в течение трёх дней, голосование стартовало 6 сентября. В единый день голосования 8 сентября выборы прошли во всех регионах страны. Они завершились в 20:00 по местному времени. Как отметил представитель Министерства внутренних дел России Дмитрий Дацко, в ходе единого дня голосования ведомство не зафиксировало нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосований.