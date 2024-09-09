Москва, 9 сентября, 2024, 04:14 — ИА Регнум. Более 300 кибератак на систему электронного голосования (ДЭГ) отражено в Москве за период выборов. Об этом 8 сентября сообщил мэр города Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы в Москве

Как уточнил мэр Москвы, несмотря на кибератаки, система электронного голосования выстояла и работала без задержек и сбоев. Параллельно с электронным применялось и голосование привычным способом, то есть с помощью бумажных бюллетеней. Явка на выборах в Мосгордуму превысила 40%.

Как отметил Собянин, выборы в этом году были высококонкурентными. В 2019-м на 45 мандатов претендовали 225 кандидатов, а в текущем году на то же количество мандатов претендовал уже 281 кандидат. Мэр Москвы выразил жителям благодарность за высокую активность на выборах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что за три дня голосования в Москве отразили 266 кибератак на систему ДЭГ. Как уточнил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов, никаких аномалий в дистанционном электронном голосовании не наблюдается, система работает штатно, несмотря на кибератаки.

6–8 сентября проходят выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городской округ Троицк) и в муниципальном округе Куркино. В ночь на 8 сентября в столице было отражено около 20 хакерских атак.

Ранее в Общественном штабе заявили, что третий день голосования в столице проходит спокойно. За всё время с начала выборов проголосовали почти 3 млн человек. Из них системой онлайн-голосования воспользовались около 2,6 млн человек.