Москва, 7 сентября, 2024, 22:51 — ИА Регнум. Двести кибератак отбито по итогам двух дней голосования на выборах в Москве. Система онлайн-голосования работает в штатном режиме. Об этом 7 сентября сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов.

Сергей Фадеичев / ТАСС В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве

Как уточнил Асафов, никаких аномалий в дистанционном электронном голосовании не наблюдается, система работает штатно, несмотря на кибератаки.

«Наблюдатели, соответственно, ведут наблюдение за всеми этапами голосования, система работает штатно, несмотря на то, что, конечно, предпринимаются атаки. И вот технические специалисты сообщали о том, что заблокировано 200 компьютерных атак», — отметил Асафов и добавил, что вредоносная деятельность наблюдалась с более 2,7 тыс. IP-адресов.

По словам Асафова, с помощью кибератак IT-специалисты пытаются найти уязвимости в системе электронного голосования, которая защищена от стандартных хакерских атак на её узлы благодаря предварительным тестированиям и техническим работам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что за два дня выборов депутатов Мосгордумы в Москве проголосовали более 2,6 млн человек. Из них системой онлайн-голосования воспользовались свыше 2,3 млн человек.

Выборы в Москве проходят 6, 7 и 8 сентября 2024 года. Горожане выбирают депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городской округ Троицк) и в муниципальном округе Куркино.