Курск, 8 сентября, 2024, 21:50 — ИА Регнум. Подразделения спецназа «Ахмат», действующие в курском приграничье, выстроили эффективную оборону и уничтожают вторгшиеся в регион силы украинской армии, заявил 8 сентября замначальника главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Да, где-то бывает тяжеловато, но факт заключается в том, что уже как бы противник ни пытался, мы ему уже не дадим возможности сделать то, что он собирался делать, изначально планируя эту операцию», — сказал он в Telegram-канале.

Алаудинов отметил, что ранее не имел возможности даже на час отлучиться от позиций спецназа «Ахмат», а теперь может посещать другие участки линии боевого соприкосновения.

Как передавало ИА Регнум, Алаудинов 8 сентября заявил, что командование ВСУ, устроив нападение на Курскую область, планировало замедлить продвижение российской армии в зоне спецоперации, надеясь на переброску в регион подразделений с фронта. Но продвижение ВС РФ после этого только ускорилось.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 8 сентября отметил, что провокация киевского режима в Курской области сделала очевидной его агонию. Те, кого Запад привёл к власти на Украине с помощью госпереворота, по приказу превращают страну в нацистскую угрозу для России, добавил министр.

Формирования ВСУ вторглись в курское приграничье 6 августа. Российские бойцы не дали им пробиться вглубь региона. По данным на 8 сентября, потери украинских войск на этом направлении превысили 11,2 тыс. военных.