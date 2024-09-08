Москва, 8 сентября, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ нанесли удар по складу с боекомплектом для ВСУ в пригороде Харькова, за взрывом последовала продолжительная детонация. Об этом 8 сентября сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Алексей Даничев/РИА Новости

«Вечером 8 сентября по военному объекту в Харькове был нанесён удар. В 17:15 прилетело в склад с боекомплектами в пригороде Харькова Дергачи», — приводит его слова «РИА Новости».

Лебедев добавил, что прогремел сильный взрыв, за которым последовала продолжительная детонация.

Минобороны РФ пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам в Харькове. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары только по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что на территории города прогремело два взрыва. Он не уточнил подробности.

3 сентября российские военные нанесли высокоточный удар из ОТРК «Искандер-М» по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. В нём иностранные наёмники обучали украинских боевиков для работы в сферах связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов беспилотников, атакующих гражданские объекты в России. По данным высокопоставленного военного источника, в результате ракетного удара погибли и получили ранения около 500 военных специалистов, в том числе наёмники из Польши, Франции, Германии и Швеции.