Харьков, Украина, 7 сентября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. На территории Харькова прогремело два взрыва. Об этом 7 сентября сообщил мэр города Игорь Терехов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Харьков

«В городе громко», — написал он. Позднее харьковский градоначальник сообщил о втором взрыве. При этом в обоих случаях Терехов не стал уточнять подробности произошедшего.

По информации украинского ресурса для оповещения населения, воздушная тревога на территории Харьковской области действует уже на протяжении почти что полутора часов.

Минобороны РФ пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам в Харьковской области. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 сентября украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске. На тот момент на территории Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.

Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили о ночных взрывах в Николаевской, Винницкой и Хмельницкой областях. По информации украинского телеканала «Общественное», система противовоздушной обороны также сработала в Киевской области.