Владивосток, 8 сентября, 2024, 17:55 — ИА Регнум. США взбешены тем, что Россия ни в чём перед ними не прогнулась, и потому от злобы пытаются продолжать ставить Москве палки в колёса. Об этом 8 сентября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Как отметила в беседе с ТАСС дипломат, если бы Россия не сопротивлялась США, представители Вашингтона любили бы её, а также ездили бы в Москву и всячески хвалили российскую сторону за это.

«Может быть, уже бы, правда, им приходилось бы и нагинаться, потому что они бы нас прогнули, но любовь была бы разыграна показная опять же по-голливудски идеально. Их бесит, что мы не прогибаемся. Их бесит, что мы во всем идем своим путем. Их бесит, что мы сохраняем свои национальные интересы. Отсюда и вот эта дичайшая злоба», — сказала она.

Захарова уточнила, что западные страны продолжают попытки помешать России проводить международные форумы, так как они не привыкли показывать свою неуспешность.

«Это же, кстати говоря, один из канонов американского общества. Британцы другие. Англичане могут над собой пошутить, они могут себя показать и не в выгодном свете. Для них нет такого понятия, для англичан, как потеря лица. Вот это их отличает и от людей восточных, и от американцев», — пояснила официальный представитель МИД.

По словам дипломата, представители Британии готовы даже на самоунижение для достижения своих целей, а американцы так не могут, так как желают сохранить не только лицо, но и «корону на голове».

«Они же спартанцами себя видят. Они видят себя продолжателями вот этих вот великих идей исключительности, превосходства, которые идут ещё к истории античности. Поэтому они никак не могут отказаться от задуманного, тем более оно уже и декларируется на протяжении многих лет», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 сентября Захарова рассказала, что США перед ВЭФ пытались помешать взаимодействию между Россией и Китаем, однако у них ничего не вышло. Она подчеркнула, что уровень сотрудничества и взаимодействия двух стран нисколько не снизился.

Официальный представитель МИД РФ также назвала отказ многих стран от антироссийской политики победой России. Захарова добавила, что РФ преследует высокие цели и побеждает не в контексте исключительно собственных интересов, а в рамках выстраивания нового, справедливого миропорядка.

Дипломат отметила, что многие страны мира устали от агрессии США, похожих на «голливудского маньяка то с газонокосилкой, то с пилой». По её словам, именно поэтому они хотят присоединиться к межгосударственному объединению БРИКС.