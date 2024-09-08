Владивосток, 8 сентября, 2024, 16:26 — ИА Регнум. США перед Восточным экономическим форумом (ВЭФ) безуспешно пытались помешать взаимодействию между Россией и Китаем. Об этом 8 сентября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на полях мероприятия.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Владимир Путин и заместитель председателя КНР Хань Чжэн на пленарной сессии Восточного экономического форума

В беседе с ТАСС дипломат напомнила про статью американской газеты The New York Times от 27 августа, опубликованную перед визитом в Пекин помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. По словам Захаровой, в публикации со ссылкой на источники говорилось, что одной из задач поездки Салливана в КНР является намерение надавить на Пекин для снижения двустороннего сотрудничества между Россией и Китаем.

«Сегодня вы слышали и видели, снизился ли этот уровень сотрудничества и взаимодействия. На фоне такого количества саммитов, которые у нас с китайцами проходят в различных форматах и которые ещё предстоят, сегодня Китай [на ВЭФ] был также представлен на высоком уровне», — сказала она.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что «апологетика» сотрудничества двух стран на ВЭФ была снова подтверждена, а перед мероприятием прошли двусторонние встречи.

«Поэтому ковбойские методы, которые на русский лад мы называем «Баба-яга против», результатов не дают», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА Регнум, министерство коммерции КНР 25 августа выступило против внесения в санкционный список Соединённых Штатов китайских компаний из-за якобы их связей с Россией. В Пекине указали на то, что такая практика является нарушением правил международной торговли, которые в том числе влияют на безопасность глобальных логистических и производственных цепочек.

Позднее в этот же день представитель департамента МИД КНР по США и странам Океании заявил, что Пекин требует от США прекратить вводить против него неизбирательные санкции и очернять за позицию по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что Китай намерен принимать решительные и энергичные меры для защиты своих жизненно важных интересов и законных прав.

Заместитель председателя КНР Хань Чжэн на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках ВЭФ 4 сентября заявил, что отношения между Россией и Китаем в рамках стратегического партнёрства продолжают развиваться по восходящей. Китайский политик назвал форум полезной площадкой для углубления взаимопонимания и налаживания сотрудничества и пожелал успехов в его проведении.