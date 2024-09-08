Вашингтон, 8 сентября, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Анализ роста активов американского бизнесмена Илона Маска свидетельствует о том, что он может стать первым в мире триллионером к 2027 году. Об этом говорится в отчёте академии Informa Connect Academy, отслеживающей состояние самых богатых людей на Земле.

CAROLINE BREHMAN/EPA/ТАСС Илон Маск

«Илон Маск с чистым капиталом в $195 млрд, растущим в среднем на 109,88% в год, является явным фаворитом на то, чтобы стать первым триллионером к 2027 году», — говорится на сайте академии.

Следующим претендентом на то, чтобы стать обладателем $1 трлн, назвали основателя и председателя конгломерата Adani Group Гаутама Адани. Учитывая рост его активов, это может случиться в 2028 году.

Также в 2028 году, согласно прогнозу, могут стать триллионерами американский предприниматель тайваньского происхождения, президент компании про производству графических процессоров NVIDIA Дженсен Хуан и индонезийский энергетический и горнодобывающий магнат Праджого Пангесту.

Как передавало ИА Регнум, Маск в марте 2024 года в очередной раз возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского делового издания Hurun. Его состояние оценили в $235 млрд, отметив рост за год на 47%.

Маск руководит компанией по производству электромобилей Tesla и предприятием по производству космической техники SpaceX. В апреле 2022 года он купил соцсеть Twitter, после чего переименовал её в Х.