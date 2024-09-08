Краснодар, 8 сентября, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту массовой драки в Краснодарском крае. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — указано в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября группа лиц устроила драку у Дома культуры в посёлке Афипский Северского района. По данным районной администрации, конфликт случился из-за девушки. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и зафиксировали активных участников драки, всех ждёт опрос.

СК возбудил уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). К расследованию подключилась региональная прокуратура. Нарушителям грозит наказание до семи лет лишения свободы. По факту произошедшего проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств конфликта.