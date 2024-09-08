Брянск, 8 сентября, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Жительница приграничья в Брянской области Валентина Ивановна пришла на выборы, несмотря на возможные риски из-за действий ВСУ и своё слабое здоровье. Об этом женщина рассказала главному редактору ИА Регнум, наблюдателю за ходом голосования, члену СПЧ Марине Ахмедовой.

Владимир Николаев/РИА Новости

Валентина Ивановна объяснила, что в нынешние времена особенно важно прийти и выразить свою позицию, поддержку курсу властей. Поэтому она «забыла» про боль в коленях, не побоялась возможных атак украинских дронов и пришла на участок.

«Ну, к нам дроны ещё ни разу не прилетали… У меня у самой внук на СВО, переживаю, конечно… Не знаю, что украинцы хотят, но мы хотим мира», — сказала женщина.

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Она добавила, что, как и у многих в России, у неё на Украине, в Киеве, остались родственники. И пока некогда близкие люди не могут общаться.

Как сообщало ИА Регнум, в России 6 сентября стартовало трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. Всего проходят более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах страны.

Губернаторов выбирают в 21 субъекте, а в Хакасии, Брянской и Ростовской областях проходят дополнительные выборы депутатов Государственной думы. Также избиратели голосуют за региональных и муниципальных парламентариев.

14 августа заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что в единый день голосования 8 сентября досрочное голосование возможно в восьми приграничных регионах. В их число вошли Курская, Брянская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области, а также Крым, Севастополь и Краснодарский край.

В Курской области явка на выборах 6 сентября составила уже более 40%.