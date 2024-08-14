Москва, 14 августа, 2024, 12:32 — ИА Регнум. В единый день голосования 8 сентября досрочное голосование будет возможно в восьми приграничных регионах, в том числе в Курской, Брянской и Белгородской областях, сообщил 14 августа заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

Максим Блинов/РИА Новости

Также досрочное голосование сможет состояться в Воронежской и Ростовской областях, Крыму, Севастополе и Краснодарском крае.

Участки, где будет возможно досрочное голосование, определят региональные избиркомы, отметил Булаев. Досрочное и другие дополнительные формы голосования позволяют минимизировать риски, а избирательные комиссии решат, на каких участках их применять, сказал зампред ЦИК.

«В данном постановлении отражается опыт, который есть, и те ситуации, которые мы имеем на сегодняшний день в субъектах РФ. Эта инициатива получила своё развитие и решение в том документе, который есть», — заявил Булаев.

Эти формы участия в выборах также расширят возможности для голосования для тех жителей регионов, которые не смогут проголосовать на своих участках, добавил зампред ЦИК.

Как передавало ИА Регнум, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова ранее сообщала, что в единый день голосования 8 сентября пройдут почти 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней и референдумов в 83 регионах страны. По итогам выборов заместят более 35 тыс. мандатов, в голосовании смогут принять участие свыше 55 млн избирателей.

Дистанционное электронное голосование на региональных выборах 6–8 сентября пройдёт в 25 регионах России, отмечала также глава ЦИК.