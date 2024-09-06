Москва, 6 сентября, 2024, 10:26 — ИА Регнум. В Курской области явка на выборах составила уже более 40%, заявила 6 сентября глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на открытии информационного центра, который будет работать во время проведения единого дня голосования 6–8 сентября.

РИА Новости/Илья Питалев

«В Курской области явка составила уже более 40%. Почему мы делаем акцент именно на Курской области, потому что там действительно зашли диверсионные группы в часть области, где мы отложили выборы», — заявила она.

Глава ЦИК добавила, что в области приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на выборах.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев 21 августа заявил, что выборы губернатора Курской области не будут переносить. Избирательная комиссия Курской области 19 августа утвердила решение о досрочном проведении голосования. Отмечалось, что такое решение принято в целях обеспечения безопасности граждан.

В середине июня Памфилова сообщила, что дистанционное электронное голосование пройдёт 6–8 сентября в 25 регионах России. По её словам, в 83 регионах в единый день голосования (8 сентября) пройдёт около 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней и референдумов. На них свой голос смогут отдать свыше 55 млн избирателей.